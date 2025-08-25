La rentrée 2025 démarre fort avec une avalanche de promotions chez Amazon. PC portables, périphériques, imprimantes, mais aussi antivirus et VPN : découvrez les meilleurs bons plans pour s’équiper malin sans plomber son budget.
Chaque année, la rentrée représente un moment clé pour renouveler son équipement, qu’il s’agisse d’un nouvel ordinateur pour les études, d’une imprimante pour le télétravail ou de périphériques pour améliorer son confort au quotidien. Amazon en a fait un véritable rendez-vous commercial en lançant une semaine de promotions spéciales rentrée, pensée pour soulager les portefeuilles des étudiants, des familles et des professionnels. Voici une sélection des meilleures offres à ne pas manquer.
Les 10 promos de la rentrée à saisir chez Amazon :
- Amazon Fire TV Stick HD à 28,99 € au lieu de 44,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K à 39,99 € au lieu de 69,99 €
- Echo Pop (Nouvelle génération) à 24,99 € au lieu de 54,99 €
- Nouvel Amazon Kindle Colorsoft (16 Go) à 204,99 € au lieu de 269,99 €
- Apple Mac Mini avec Puce M4 à 629 € au lieu de 699 €
- Apple iPad 10,9 Pouces (Wi-FI, 64 Go) à 284 € au lieu de 349 €
- Aspirateur robot Roborock QV 35S à 509,99 € au lieu de 689,99 €
- PC portable Asus Vivobook S16 Copilot+ à 1149,99 € au lieu de 1499,99 €
- Imprimante multifonction EcoTank ET-2856 à 197,99 € au lieu de 244,15 €
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 à 539 € au lieu de 599 €
C’est les promos de la rentrée chez Amazon !
Comme l’explique Amazon, cette opération spéciale vise à alléger les dépenses de rentrée, un moment de l’année où les foyers voient souvent leurs dépenses exploser. Fournitures scolaires, équipement numérique, électroménager pratique pour le quotidien… les besoins sont nombreux. C’est pour répondre à ces attentes qu’Amazon a choisi de mettre en place une semaine d’offres thématiques, avec des prix cassés sur une multitude de références.
Le principe est simple : chaque jour, des ventes flash viennent compléter les remises déjà en place, créant un effet d’urgence qui incite à ne pas trop tarder. Les promotions couvrent aussi bien l’informatique que la maison connectée, l’électroménager, ou encore les abonnements numériques (VPN, antivirus, etc.).
Ce qui frappe dans cette campagne, c’est son ampleur. Amazon joue la carte de la polyvalence en s’adressant à tous les profils : l’étudiant qui cherche un PC léger, le parent qui veut une imprimante fiable, ou encore le professionnel qui souhaite optimiser son bureau avec des périphériques ergonomiques. L’autre avantage, c’est la possibilité de cumuler certaines remises avec des coupons exclusifs, permettant d’atteindre des prix planchers.
En clair, avec cette semaine spéciale rentrée, Amazon frappe fort et confirme son statut de leader incontournable en matière de bons plans à grande échelle.
PC portable, imprimante, souris et clavier, batterie externe : les produits phares en promo
Les catégories les plus populaires lors des opérations de rentrée sont sans surprise celles liées à la productivité et au multimédia. Les PC portables arrivent en tête des ventes : qu’il s’agisse de modèles entrée de gamme pour la bureautique ou de machines gaming puissantes, les remises atteignent parfois -30 % voire -40 %.
Viennent ensuite les imprimantes multifonctions, indispensables pour les étudiants et les familles. Compactes, connectées en Wi-Fi et souvent livrées avec des mois d’abonnement à un service d’encre automatique, elles se retrouvent régulièrement à moins de 80 €.
Côté accessoires, les souris et claviers connaissent eux aussi des baisses significatives. Logitech, Corsair et Razer font partie des marques à surveiller, leurs modèles stars étant souvent proposés avec des remises allant de 20 à 50 €.
Enfin, un produit revient systématiquement dans les paniers : la batterie externe. Avec la multiplication des appareils connectés, partir sans une powerbank relève du défi. Amazon met en avant des modèles 10 000 mAh ou 20 000 mAh à prix mini, parfaits pour ne jamais tomber en panne de batterie.
En résumé, si vous devez investir dans du matériel pour la rentrée, ces catégories représentent le cœur des bons plans à ne surtout pas rater.
VPN, antivirus, forfaits mobiles : c’est le moment de s’équiper pour la rentrée
Les promotions de rentrée ne concernent pas seulement le matériel, mais aussi les services numériques essentiels. Amazon et ses partenaires multiplient les offres sur des abonnements utiles au quotidien.
Côté sécurité, les antivirus et VPN sont à l’honneur. Bitdefender, CyberGhost ou encore NordVPN proposent des abonnements longue durée avec des remises allant jusqu’à -80 %. Ces outils sont devenus incontournables pour protéger ses données personnelles, sécuriser ses paiements et naviguer anonymement.
Les forfaits mobiles et box Internet profitent également de la rentrée pour séduire de nouveaux abonnés. Plusieurs opérateurs cassent les prix sur la 5G et proposent des abonnements sans engagement, souvent avec des bonus comme davantage de data ou des mois offerts.
Enfin, certains services liés à la productivité et au cloud (Google One, Microsoft 365, Dropbox…) bénéficient de réductions intéressantes. Un bon moyen d’accéder à des solutions de stockage et de collaboration sans se ruiner.
En clair, cette rentrée 2025 est le moment idéal pour réviser son équipement numérique et ses abonnements. Avec ces promos cumulées, il est possible de repartir sur de bonnes bases, mieux protégé, mieux connecté, et tout en préservant son budget.