Comme l’explique Amazon, cette opération spéciale vise à alléger les dépenses de rentrée, un moment de l’année où les foyers voient souvent leurs dépenses exploser. Fournitures scolaires, équipement numérique, électroménager pratique pour le quotidien… les besoins sont nombreux. C’est pour répondre à ces attentes qu’Amazon a choisi de mettre en place une semaine d’offres thématiques, avec des prix cassés sur une multitude de références.

Le principe est simple : chaque jour, des ventes flash viennent compléter les remises déjà en place, créant un effet d’urgence qui incite à ne pas trop tarder. Les promotions couvrent aussi bien l’informatique que la maison connectée, l’électroménager, ou encore les abonnements numériques (VPN, antivirus, etc.).

Ce qui frappe dans cette campagne, c’est son ampleur. Amazon joue la carte de la polyvalence en s’adressant à tous les profils : l’étudiant qui cherche un PC léger, le parent qui veut une imprimante fiable, ou encore le professionnel qui souhaite optimiser son bureau avec des périphériques ergonomiques. L’autre avantage, c’est la possibilité de cumuler certaines remises avec des coupons exclusifs, permettant d’atteindre des prix planchers.

En clair, avec cette semaine spéciale rentrée, Amazon frappe fort et confirme son statut de leader incontournable en matière de bons plans à grande échelle.