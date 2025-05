Le Shark PowerDetect Clean & Empty IP3251EUT est équipé d'un moteur d'une puissance de 80 000 tr/min, capable de générer une forte dépression pour capter les débris lourds comme les saletés fines. Cette puissance est exploitée de manière intelligence grâce à la technologie PowerDetect.

PowerDetect adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du type de sol et de la quantité de poussière détectée. Concrètement, cela signifie que le moteur augmente l'intensité sur les tapis épais ou en cas de saleté accumulée, puis revient à une puissance plus modérée sur les surfaces dures ou peu poussiéreuses.

Par exemple, lorsque vous passez du carrelage de la cuisine à un tapis dans le salon, l'aspirateur ajuste automatiquement sa puissance pour garantir une aspiration optimale sans que vous ayez à intervenir. Cela permet à la fois d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en améliorant les performances de nettoyage. Plus besoin non plus de jongler entre les réglages et les boutons : démarrez votre aspirateur balai Shark, et il s'occupera du reste en fonction de la situation.