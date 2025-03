Ce forfait inclut 100 Go de données mobiles en France métropolitaine, accessibles en 4G/4G+ et 5G selon la zone de couverture. RED by SFR permet également d'utiliser 22 Go de data depuis l’Europe et les DOM, un atout pour les voyageurs réguliers. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM vers ces mêmes destinations et la France. RED by SFR mise sur la flexibilité avec une offre sans engagement. Les abonnés peuvent modifier ou résilier leur forfait à tout moment, sans frais. Une souplesse qui convient particulièrement à ceux qui souhaitent éviter les contraintes des abonnements traditionnels. La qualité de service repose sur le réseau de SFR, qui assure une couverture 4G étendue et l’un des réseaux 5G les plus denses du pays. Un critère essentiel pour optimiser l’expérience utilisateur, notamment pour le streaming vidéo HD et les téléchargements rapides.