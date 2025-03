Comme le modèle Pro, il propose une expérience sans fil autonome, avec un nettoyage motorisé et sans fil du sol, des murs et de la ligne d'eau. Il attrape également les gros débris tout en filtrant l'eau contre les particules de plus de 180 nm - ce qui contribue à rendre l'eau du bassin plus claire.

En outre, ce robot bénéficie des dernières technologies de navigation intelligente de la marque ce qui lui garantit de passer sur 99% des surfaces lors de chaque nettoyage. Il convient à toutes les formes de piscines, même avec des arrondis. Et il nettoie efficacement tout type de revêtement si la piscine n'est pas équipée d'un liner, dont les mosaïques, le béton ou la fibre de verre.

En optant pour le mode éco, il fonctionne en totale autonomie pour un nettoyage de 45 minutes toutes les 48 heures pendant une semaine. De quoi réellement faciliter l'entretien de votre bassin de manière automatisée. Comme tous les robots de cette génération, il se connecte à une application qui permet de contrôler son fonctionnement et programmer ses interventions.