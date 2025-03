Lefant M210 : un aspirateur robot compact et performant L'aspirateur Lefant M210 se distingue par son design compact et sa puissance d’aspiration de 1800 Pa, qui lui permettent d’aspirer efficacement poussières, saletés et poils d’animaux. Avec un diamètre de 27 cm et une hauteur de 7 cm, il est spécialement conçu pour passer sous les meubles et atteindre les zones difficiles d’accès. Ce format ultrafin combine praticité et efficacité, le rendant idéal pour les petits espaces et les surfaces encombrées.