Le forfait RED by SFR propose une enveloppe data de 100 Go en 5G, idéale pour les utilisateurs gourmands en données. Que ce soit pour le streaming vidéo, la navigation sur le web ou l'utilisation d'applications gourmandes en bande passante, cette offre assure une expérience fluide et sans interruption. De plus, l'accès à la 5G est inclus sans surcoût, permettant de bénéficier des débits les plus rapides là où le réseau est disponible.

Pour les voyageurs fréquents, RED by SFR propose une enveloppe de 26 Go utilisable depuis l'Union Européenne et les DOM. Cette allocation permet de rester connecté lors de déplacements, sans craindre le hors-forfait. Les appels, SMS et MMS y sont également illimités, assurant une continuité de service appréciable à l'étranger.