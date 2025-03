Le forfait RED by SFR se distingue par son enveloppe de 100 Go de données en 5G, une quantité plus que confortable pour les utilisateurs intensifs. Streaming, télétravail, jeux en ligne ou simple navigation quotidienne : cette offre permet de profiter d’une connexion rapide et stable, à condition d’être dans une zone couverte par la 5G de SFR. En cas de dépassement, un rechargement unique de 50 Go pour 10 € est possible, évitant ainsi tout risque de hors-forfait non maîtrisé.

Outre son enveloppe data, ce forfait inclut les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte). C’est un atout majeur pour ceux qui communiquent souvent, sans avoir à se soucier des restrictions. Pour les grands voyageurs, pour 5 euros supplémentaires, vous avez le droit à 40 Go en UE/DOM dont 20 Go Suisse, Andorre, USA et au Canada.