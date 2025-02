L’un des points forts du POCO M6 Pro, c’est son écran AMOLED de 6,67 pouces, conçu pour offrir une immersion totale. Avec des couleurs vives, des contrastes profonds et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’affichage est non seulement fluide mais aussi agréable pour les yeux. Que ce soit pour du jeu, du streaming ou simplement la navigation quotidienne, cet écran assure une réactivité optimale. Grâce aux bords ultra-fins, le confort visuel est renforcé, et le Dolby Atmos intégré aux haut-parleurs stéréo apporte un vrai plus pour le divertissement.

Avec son Helio G99-Ultra, le POCO M6 Pro mise sur une puissance maîtrisée, adaptée à une utilisation polyvalente. Ce processeur 6 nm est pensé pour garantir une consommation énergétique réduite, permettant ainsi d’optimiser l’autonomie sans sacrifier la fluidité. Vous pouvez jongler entre les applications, regarder des vidéos en haute définition ou encore jouer à des titres exigeants sans ralentissement notable.

Rien de pire qu’un smartphone qui peine à suivre votre rythme. Avec sa batterie, le POCO M6 Pro vous accompagne tout au long de la journée, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Jusqu’à 17 heures de lecture vidéo ou 12 heures de navigation, il assure une endurance plus que correcte. Et si vous êtes à court d’énergie, la charge rapide 67 W permet de retrouver 100 % en seulement 45 minutes. Une vraie tranquillité pour ceux qui ont des journées bien remplies.

Le triple capteur photo de 64 Mpx avec OIS (stabilisation optique) promet des clichés détaillés, même en mouvement. La stabilisation optique est un atout pour éviter les flous et améliorer les photos en basse lumière. Si le rendu est satisfaisant de jour, il peut toutefois montrer ses limites dans des conditions de faible luminosité. Le module est complété par un capteur ultra-grand-angle et un capteur macro, de quoi s’amuser avec plusieurs types de prises de vue.