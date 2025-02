Si nombreux sont les opérateurs à mettre en avant des volumes de datas toujours plus importants, il est judicieux de rappeler qu'en moyenne, un utilisateur lambda consomme à peine 15 Go par mois.

Le forfait RED by SFR inclut 40 Go de données mobiles en 4G, largement suffisants pour une utilisation quotidienne : navigation sur le web, streaming vidéo et musical, utilisation des réseaux sociaux, etc. Selon les besoins, il est possible d'ajouter des recharges de 1 Go pour 2 €, jusqu'à quatre fois par mois, garantissant ainsi une flexibilité appréciable. De plus, une enveloppe de 13 Go est dédiée aux usages en itinérance depuis l'Union européenne et les DOM, idéal pour les voyageurs occasionnels.