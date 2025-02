Le forfait RED by SFR 40 Go inclut 40 Go d'internet mobile en 4G, largement suffisant pour une utilisation quotidienne : navigation web, streaming vidéo, réseaux sociaux, etc. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, offrant une liberté totale de communication. De plus, une enveloppe de 13 Go est dédiée aux usages en itinérance depuis l'Union Européenne et les DOM, idéal pour les voyageurs occasionnels. Le tout, sans engagement, permettant de résilier ou modifier son offre à tout moment sans frais supplémentaires.