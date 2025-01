Le Redkey W13 dispose d'un moteur de 17 500 Pa, une puissance qui permet à la fois de retirer les traces, mais aussi de détacher les résidus incrustés au sol, tout en récupérant les poussières et les textiles. Le rouleau motorisé est irrigué en permanence par le réservoir d'eau propre pour obtenir un meilleur résultat sur les tâches tenaces. Trois puissances sont disponibles, dont un mode ECO pour un nettoyage plus rapide sur un sol peu sale, et un mode Puissant pour les situations plus délicates. La capacité du réservoir d'eau propre est de 900 mL, pour vous permettre de nettoyer toute la maison sans interruption.

Malgré un poids de plus de 4 kg, qui n'est pas le plus léger que nous ayons pu voir sur cette catégorie, le Redkey W13 compense par un système de traction automatique qui accompagne les mouvements de l'aspirateur afin de faciliter les déplacements. Il nettoie aussi bord-à-bord, pour retirer les poussières et les poils présents le long des murs et dans les coins.

L'autonomie est de 45 minutes en mode ECO, ce qui vous permettra de nettoyer l'ensemble de vos pièces avec une seule charge.

La base de rangement s'occupe enfin de nettoyer la brosse à l'eau claire, puis de la sécher pour éviter la formation de bactéries. L'opération dure environ 1H30, puis vous pouvez réutiliser votre aspirateur balai pour nettoyer à nouveau les taches en quelques minutes.