Pour déguster de bons petits plats sains et réconfortants en ce début d'année, voici la friteuse à air chaud Philips Airfryer série 2000. Elle est disponible à 69,99 € au lieu de 109,99 € et permet de faire rapidement et facilement la cuisine.
Avec sa cuve de 4,2 litres et ses 13 modes de cuisson, la Philips AirFryer série 2000 est une friteuse qui utilise très peu de matières grasses. Avec une seule cuillère à soupe d'huile, vous pouvez préparer 500g de frites, ce qui est beaucoup plus sain et écologique qu'une friteuse classique. En panne d'inspiration ? L'app HomeID regorge de dizaines de recettes à faire avec la friteuse.
Pourquoi choisir la Philips AirFryer série 2000 ?
Avantages :
- Idéale pour 3/4 personnes
- Cuit de 60 à 200°
- 8 menus configurés
Inconvénients :
- Pas de fenêtre de contrôle
- Les fonctions petit déjeuner
Une cuisson rapide et efficace pour des recettes gourmandes
Une AirFryer comme celle de Philips, c'est se faciliter la vie lorsque vous faites à manger. Si vous n'avez pas de four, par exemple, ça peut prendre sa place pour préparer des portions pour 3 ou 4 personnes. L'appareil s'utilise simplement avec les commandes tactiles qui permettent de choisir parmi les 8 recettes préenregistrées. Sans compter les fonctions de maintien au chaud, de réchauffage ou de déshydratation des aliments.
Avec l'app HomeID, vous avez accès à des recettes plus élaborées où tous les ingrédients vous sont énumérés. Vous n'avez plus qu'à les mettre dans la cuve et lancé le programme indiqué, ou passer en mode manuel, puis déguster le tout.
Le plus de cette friteuse actuellement proposée sur Amazon à 69,99 €, c'est que la cuve est compatible avec le lave-vaisselle, ce qui facilite aussi son entretien. Une bonne affaire qui ne va pas éplucher votre budget pour ces soldes d'hiver.
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.