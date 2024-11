Dyson, ce n'est pas uniquement une gamme d'aspirateurs balai. Si la marque est associée dans l'esprit des consommateurs et du grand public à l'univers du nettoyage, le constructeur déploie son expertise dans d'autres domaines d'activité, comme le soin des cheveux ou encore le domaine des ventilateurs avec des modèles design et performants. À l'occasion du Single Day, la marque vous propose de belles réductions, mais ce n'est pas tout ! Dyson propose en plus un code promo SINGLE-5, qui permet de gagner 5% de réduction supplémentaire sur tout achat réalisé sur le site du constructeur et supérieur à 449€.