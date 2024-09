Cependant, le Dyson V8 Absolute n’est pas exempt de quelques inconvénients. Son autonomie en mode Max est limitée à environ 7 minutes, ce qui peut être insuffisant pour des nettoyages intensifs sur des tapis épais ou des surfaces très sales. De plus, même s’il est efficace sur la plupart des surfaces, il reste moins puissant que les modèles plus récents comme le V10 ou le V11, qui offrent une aspiration plus forte et une plus longue autonomie.

Autre inconvénient à noter, le bac à poussière de 0,54 litre est un peu plus petit que sur les modèles plus récents, (0,76 litres sur le V10 par exemple) ce qui implique un vidage plus fréquent si vous avez une grande surface à nettoyer.

Pour les foyers de taille moyenne ou ceux qui cherche un appareil léger, maniable, et facile à utiliser, le Dyson V8 Absolute est un choix pertinent. Il offre des performances suffisantes pour une utilisation régulière, avec un rapport qualité/prix attractif en promotion.