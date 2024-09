Frais d’installation et de mise en service d’une valeur de 200€ HT offerts. Montant du matériel (à partir de 799€ HT pour les particuliers en appartement et les professionnels et à partir de 899€ HT pour les particuliers en maison) et de l’abonnement (à partir de 44,90€ TTC / mois pour les particuliers en appartement, de 65 HT / mois pour les professionnels et 54,90€ TTC / mois pour les particuliers en maison) en sus.

Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10% ou 20% (conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts, TVA de 10% pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à défaut TVA de 20%). Les tarifs de l’abonnement mensuel tiennent compte de la souscription au service (optionnel pour les particuliers) de télésurveillance.

Offre valable pour les contrats conclus avec VERISURE en France métropolitaine (hors Corse) du 02 septembre au 27 octobre 2024 inclus, non-cumulable avec toutes autres offres promotionnelles de VERISURE, réservée aux personnes morales ou aux particuliers personnes physiques capables et majeures, souscrivant pour la première fois aux services de VERISURE et dans la limite d’une offre par personne, ou par foyer fiscal le cas échéant. Engagement minimal de 12 mois ou 36 mois pour les particuliers et de 24 ou 36 mois pour les professionnels.

Prix le plus bas pratiqué lors des 30 derniers jours sur les frais d’installation et de mise en service : 200€ HT.