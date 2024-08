Le GEEKOM Mini Air 12 intègre un processeur Intel Alder Lake de 12ème génération, avec un CPU N100 4 Coeurs jusqu'à 3,40 GHz. Cette puce propose de solides performances dans les applications de bureautique, les navigateurs web, ainsi que tous les outils généralement utilisés par les professionnels comme des logiciels de retouche photo ou de développement web.

La partie GPU est assurée par une puce Intel UHD Graphics de 12ème génération. Le composant, relativement faiblard en termes de puissance brute, ne se destine pas à une utilisation gaming et pourra faire tourner des jeux anciens ou peu gourmands, mais le mini PC GEEKOM Mini Air 12 est avant tout une machine de travail ou de consommation de contenus.

Pour accompagner le processeur, la marque propose 16 Go de mémoire DDR5 et une vitesse de transfert à 4 800 MHz, ainsi que 512 Go de disque SSD pour des chargements plus rapides de vos logiciels et de vos fichiers. Un système de refroidissement à haute efficacité et silencieux vient évacuer la chaleur en permanence pour garantir des performances constantes.

La connectivité est aussi moderne avec à la fois le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Trois ports USB3.2 + un port USB-C un port HDMI 2.0 et un mini Display Port 1.4 permettent de connecter jusqu'à trois écrans 4K en simultané, ainsi que des périphériques.

Dernier point : Windows 11 est préinstallé sur le mini PC pour vous permettre de vous lancer dès réception dans tous vos projets, sans avoir à réaliser une installation et un achat supplémentaire.