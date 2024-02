Xiaomi brade l'un de ses meilleurs aspirateurs robot (-150€)

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est un aspirateur robot intelligent autonome qui est aussi équipé d'un réservoir d'eau pour aussi laver les sols. Il propose une puissance d'aspiration de 4000 Pa et plusieurs modes d'aspiration : silencieux, standard, moyen et turbo. La batterie de 3200 mAh permet une autonomie de 130 minutes et il retourne tout seul sur sa base pour se recharger quand il a fini.

Cet aspirateur Xiaomi Robot Vacuum S12 est normalement vendu 299,99 €, mais aujourd'hui sur le site de Xiaomi, vous pouvez le commander pour 149,99 € seulement. Soit 50 % de réduction. En entrant votre code postal et votre ville sur la page du produit, vous découvrez les modes de livraison disponible chez vous : point retrait, en boîte aux lettres, etc.