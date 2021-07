Comment épargner facilement du Bitcoin ? On vous dévoile tout avec Paymium !

Bien sûr, Paymium permet également, et de manière très simple, de réaliser des achats/ventes immédiats de Bitcoin au prix du marché, avec une commission "taker fee" de 0,50%. A noter que tous ces services sont disponibles sur PC via le site Paymium, mais également sur mobiles, via les applications iOS et Android.

Puisqu'on aime vous faire plaisir, pour célébrer le lancement du plan d'achat récurrent en Bitcoin de Paymium, 10€ en BTC seront offerts aux 100 premiers utilisateurs qui mettront en œuvre un PAR, avec au moins une acquisition entre le 8 juillet et le 15 août 2021. Le versement des gains aura lieu à partir du 15 août, directement dans votre portefeuille Paymium.

Ne tardez pas à vous lancer, c'est le bon moment pour diversifier votre épargne !