Une interface qui parle français

Le service est intégralement traduit, jusqu'à sa bannière de cookies qui demande « C'est ok pour vous ? » sur un ton de voisin de palier. L'ensemble respire la simplicité, à défaut d'originalité graphique. Un bémol tout de même : l'offre Starter met en avant un argument « zéro publicité », ce qui confirme en creux que la version gratuite en affiche.

TransferNow : sécurité et vie privée

Sur le papier, TransferNow coche les cases attendues : chiffrement TLS 1.3 pendant le transfert, AES 256 bits une fois les fichiers posés sur les serveurs, analyse antivirus systématique à l'envoi comme à la réception. Les détenteurs d'un compte peuvent activer la double authentification par SMS ou par application.

La fonctionnalité la plus intéressante s'appelle SSE-C : les fichiers stockés sont chiffrés avec une phrase secrète que vous fournissez et que TransferNow ne conserve pas. Le mécanisme évoque un coffre dont vous détenez l'unique clé ; en cas de perte, personne ne viendra percer la serrure, pas même l'hébergeur. Il ne s'agit toutefois pas d'un chiffrement de bout en bout au sens strict, puisque l'opération se déroule côté serveur et non sur votre machine. Pour les documents les plus sensibles, des solutions comme Tresorit Send ou Smash mettent en avant un vrai chiffrement de bout en bout.

Côté vie privée, l'éditeur avance des arguments solides : Highsense est une société de droit français soumise au RGPD, et sa politique de confidentialité s'engage noir sur blanc à ne vendre ni louer vos données et vos fichiers. Les données personnelles sont conservées 36 mois, les fichiers des utilisateurs européens sont hébergés en Europe de l'Ouest, et les transferts expirés sont définitivement supprimés. « Nous ne pratiquons pas la rétention cachée de fichiers », promet la maison. Après l'épisode WeTransfer de l'été dernier, ce genre d'engagement contractuel se lit avec attention, et celui-ci a le mérite d'être limpide.

Le tableau n'est pas intégralement tricolore pour autant. La liste des sous-traitants mêle Scaleway et OVH, fleurons français de l'hébergement, à DigitalOcean, Cloudflare, Amazon Web Services et Google Cloud. Les fichiers des Européens restent en Europe, mais la chaîne technique ne se passe pas complètement des géants américains. Un « fabriqué en France » à nuancer pour qui cherche une souveraineté totale : sur ce terrain, l'infrastructure entièrement helvétique de SwissTransfer garde une longueur d'avance.

TransferNow : prix, abonnements

Une offre gratuite généreuse

Pour un usage ponctuel, la formule gratuite suffit amplement : 5 Go par envoi, sept jours de disponibilité, mot de passe et suivi inclus, le tout sans créer de compte. C'est plus confortable que les 3 Go ou 10 envois mensuels du WeTransfer gratuit, même si SwissTransfer place la barre bien plus haut avec ses 50 Go offerts.

Des abonnements à tarif contenu

La grille joue la dégressivité : l'engagement de deux ans réduit la facture de 40% par rapport au tarif mensuel. Les prix ci-dessous correspondent à cette formule longue.