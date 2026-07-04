Envoyer un dossier trop lourd pour la messagerie, tout le monde connaît le rituel. TransferNow, service français en ligne depuis 2013, s'en charge gratuitement jusqu'à 5 Go, sans inscription, et figure parmi les meilleurs services gratuits de transfert de fichiers. Reste à vérifier ce que vaut cette générosité, à l'heure où la confiance est devenue l'argument numéro un du secteur.
Le transfert de fichiers a longtemps vécu à l'ombre de WeTransfer. L'été 2025 a rebattu les cartes pour le géant néerlandais, passé sous pavillon italien après son rachat par Bending Spoons. En juillet, une nouvelle clause de ses conditions d'utilisation lui accordait une licence mondiale sur les fichiers des utilisateurs, entraînement de modèles d'intelligence artificielle compris. Le rétropédalage a pris moins de 48 heures, mais le mal était fait : une partie des créatifs est partie chercher un service qui ne lorgne pas sur leurs rushs.
Dans ce paysage chahuté, les alternatives européennes récupèrent la mise. Le suisse SwissTransfer et le lyonnais Smash occupent déjà le terrain, chacun avec son avis maison. TransferNow complète le tableau : le service est exploité par Highsense, une société installée à Garches, dans les Hauts-de-Seine, et revendique une activité depuis 2013. Sa page d'accueil affiche des compteurs à faire tourner la tête, plus de 4,4 milliards de fichiers téléchargés au moment de notre passage. Des chiffres déclaratifs, personne ne les audite, mais qui disent l'ambition.
Que vaut réellement ce vétéran discret du transfert tricolore ? Nous vous livrons notre avis après l'avoir passé au banc d'essai.
TransferNow, un service complet pour transférer des fichiers lourds
Comment transférer des fichiers volumineux avec TransferNow ?
La page d'accueil ne s'embarrasse pas de détours : un gros bouton « Démarrer » trône au centre de l'écran, dans un décor de petite ville en 3D traversée d'avions en papier. On clique ou on glisse-dépose ses fichiers, on choisit entre l'envoi par e-mail (destinataires, objet, message facultatif) et la génération d'un lien, et la machine s'occupe du reste. Aucune inscription n'est exigée, aucun code de validation n'arrive par e-mail, aucune file d'attente ne retarde le départ.
La concurrence est moins accommodante sur ces trois points. WeTransfer réclame désormais un compte, même en version gratuite, SwissTransfer vérifie votre adresse par un code envoyé par e-mail, et Smash place les envois gratuits de plus de 2 Go en file d'attente.
En version gratuite, chaque transfert accepte jusqu'à 5 Go et reste disponible sept jours. La protection par mot de passe et le suivi des téléchargements, souvent facturés ailleurs, sont inclus sans débourser un centime. La prévisualisation fonctionne dans les deux sens : vos destinataires peuvent visionner une vidéo ou feuilleter un PDF avant de le récupérer, et vous pouvez faire de même avec les fichiers reçus.
La réception de fichiers, spécialité maison
C'est l'autre moitié du service, et sans doute la plus originale. Un onglet dédié permet de demander des fichiers par e-mail ou de créer un lien de dépôt sécurisé. Le principe rappelle une boîte aux lettres accrochée à votre porte : vous affichez l'adresse, n'importe qui peut y glisser ses documents, vous seul relevez le courrier. Avec un compte, la formule s'étoffe de liens de dépôt permanents, de formulaires personnalisables aux couleurs de votre marque, et même d'un module à intégrer sur votre propre site pour collecter des fichiers. Les indépendants peuvent aussi vendre leurs transferts, le téléchargement n'étant débloqué qu'après paiement, géré par Stripe ou PayPal.
Une interface qui parle français
Le service est intégralement traduit, jusqu'à sa bannière de cookies qui demande « C'est ok pour vous ? » sur un ton de voisin de palier. L'ensemble respire la simplicité, à défaut d'originalité graphique. Un bémol tout de même : l'offre Starter met en avant un argument « zéro publicité », ce qui confirme en creux que la version gratuite en affiche.
TransferNow : sécurité et vie privée
Sur le papier, TransferNow coche les cases attendues : chiffrement TLS 1.3 pendant le transfert, AES 256 bits une fois les fichiers posés sur les serveurs, analyse antivirus systématique à l'envoi comme à la réception. Les détenteurs d'un compte peuvent activer la double authentification par SMS ou par application.
La fonctionnalité la plus intéressante s'appelle SSE-C : les fichiers stockés sont chiffrés avec une phrase secrète que vous fournissez et que TransferNow ne conserve pas. Le mécanisme évoque un coffre dont vous détenez l'unique clé ; en cas de perte, personne ne viendra percer la serrure, pas même l'hébergeur. Il ne s'agit toutefois pas d'un chiffrement de bout en bout au sens strict, puisque l'opération se déroule côté serveur et non sur votre machine. Pour les documents les plus sensibles, des solutions comme Tresorit Send ou Smash mettent en avant un vrai chiffrement de bout en bout.
Côté vie privée, l'éditeur avance des arguments solides : Highsense est une société de droit français soumise au RGPD, et sa politique de confidentialité s'engage noir sur blanc à ne vendre ni louer vos données et vos fichiers. Les données personnelles sont conservées 36 mois, les fichiers des utilisateurs européens sont hébergés en Europe de l'Ouest, et les transferts expirés sont définitivement supprimés. « Nous ne pratiquons pas la rétention cachée de fichiers », promet la maison. Après l'épisode WeTransfer de l'été dernier, ce genre d'engagement contractuel se lit avec attention, et celui-ci a le mérite d'être limpide.
Le tableau n'est pas intégralement tricolore pour autant. La liste des sous-traitants mêle Scaleway et OVH, fleurons français de l'hébergement, à DigitalOcean, Cloudflare, Amazon Web Services et Google Cloud. Les fichiers des Européens restent en Europe, mais la chaîne technique ne se passe pas complètement des géants américains. Un « fabriqué en France » à nuancer pour qui cherche une souveraineté totale : sur ce terrain, l'infrastructure entièrement helvétique de SwissTransfer garde une longueur d'avance.
TransferNow : prix, abonnements
Une offre gratuite généreuse
Pour un usage ponctuel, la formule gratuite suffit amplement : 5 Go par envoi, sept jours de disponibilité, mot de passe et suivi inclus, le tout sans créer de compte. C'est plus confortable que les 3 Go ou 10 envois mensuels du WeTransfer gratuit, même si SwissTransfer place la barre bien plus haut avec ses 50 Go offerts.
Des abonnements à tarif contenu
La grille joue la dégressivité : l'engagement de deux ans réduit la facture de 40% par rapport au tarif mensuel. Les prix ci-dessous correspondent à cette formule longue.
- Free : 5 Go par transfert, fichiers disponibles 7 jours, mot de passe et suivi inclus, sans inscription ;
- Starter (3 euros par mois, 5 euros en mensuel) : 10 Go par transfert, 100 Go de stockage, transferts disponibles 30 jours et suppression de la publicité ;
- Premium (6 euros par mois, 10 euros en mensuel) : 250 Go par transfert, 1 To de stockage, disponibilité 365 jours, personnalisation complète, récupération des transferts expirés, complément Outlook et extension Chrome et Gmail ;
- Team (18 euros par mois, 30 euros en mensuel) : 500 Go par transfert, 2 To de stockage partagé et 10 utilisateurs inclus ;
- Entreprise (sur devis) : stockage sur mesure, domaine dédié et authentification unique SSO.
Un essai gratuit de 7 jours permet de tester les offres Premium et Team avant de s'engager. Difficile de faire grille plus classique.
Face à la concurrence, le rapport volume-prix tient largement la route. Le Premium à 6 euros expédie 250 Go par transfert, quand l'offre d'entrée de WeTransfer démarre à 8 euros et que son forfait Ultimate grimpe à 23 euros. La vraie difficulté vient d'ailleurs. SwissTransfer offre 50 Go par envoi sans le moindre centime, et Smash ne fixe aucune limite de taille en gratuit, moyennant une file d'attente au-delà de 2 Go. Pour qui envoie trois dossiers par an, difficile de justifier un abonnement, aussi raisonnable soit-il.
TransferNow : applications et extensions
TransferNow ne vit pas que dans un navigateur puisque des logiciels de bureau existent pour Windows, macOS et Linux, ce qui reste une rareté dans la catégorie, et des applications mobiles couvrent iOS et Android. Les abonnés Premium récupèrent en prime le complément Outlook et l'extension pour Chrome et Gmail (compatible avec tous les navigateurs Chromium). Les développeurs ne sont pas oubliés, avec une API et des SDK documentés pour automatiser les transferts depuis leurs propres outils. Peu de concurrents alignent une panoplie aussi large.
TransferNow, le bon réflexe pour vos gros fichiers ?
Tout dépend de la fréquence à laquelle vos fichiers voyagent. Pour l'envoi ponctuel et gratuit, SwissTransfer et ses 50 Go sans inscription restent la référence. TransferNow prend l'avantage dès que le besoin se structure : recevoir des fichiers autant qu'en envoyer, collecter des documents via un lien de dépôt permanent, ou outiller une équipe entière pour un tarif contenu. Son offre gratuite reste par ailleurs l'une des plus complètes du marché, mot de passe et suivi compris.
Deux réserves pour finir. La note de 4,9 sur 5 affichée sur Trustpilot, appuyée par plus de 10 000 avis, s'accompagne d'un avertissement de la plateforme sur les méthodes de collecte de ces mêmes avis. Mieux vaut donc la considérer avec un peu de recul. Et l'absence de chiffrement de bout en bout, partiellement compensée par l'option SSE-C, invite à réserver les documents vraiment sensibles à des services spécialisés. Pour tout le reste, ce vétéran tricolore fait le travail sans bruit depuis plus de dix ans. C'est peut-être ça, le vrai luxe dans cette catégorie : un service qui ne fait jamais parler de lui.
TransferNow est un service français d'envoi et de réception de fichiers volumineux, accessible depuis un navigateur, des applications mobiles ou des logiciels de bureau. Sa version gratuite, sans inscription, accepte 5 Go par transfert avec protection par mot de passe et suivi des téléchargements. Les abonnements ajoutent stockage, personnalisation et intégrations à des tarifs parmi les plus contenus du marché.
- Téléchargements et uploads rapides
- Possibilité d'ajouter un mot de passe
- Limite de taille généreuse
- Pas de compte gratuit
- Pas d'applications mobiles