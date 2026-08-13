Il fallait bien que Garmin s’y mette. Depuis que Whoop a popularisé le bracelet sans écran auprès des sportifs, le segment est devenu une vraie catégorie à part entière, investie tour à tour par Fitbit, Amazfit ou Polar. Le Cirqa est la réponse de Garmin, et elle arrive avec un argument de poids : pas d’abonnement obligatoire pour accéder à ses données, là où le modèle économique de Whoop repose entièrement sur la location du matériel et de l’accès à un service.

Le principe est simple. Pas d’écran, pas de notifications, pas de GPS intégré. Le Cirqa se contente de collecter en continu, jour et nuit, puis de renvoyer tout cela dans Garmin Connect. J’ai porté le bracelet pendant une semaine, en complément de mon Apple Watch, pour voir ce que ce format minimaliste apporte réellement au quotidien.