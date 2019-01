Sonos : l'appli desktop évolue en profondeur

Un design inspiré des applications mobiles

Plus de contrôle de ses enceintes

Sonos fait le ménage dans ses fonctionnalités

propose actuellement la dernière version de son application de bureau, estampillée 9.2. Le logiciel qui permet de contrôler la diffusion de musique sur son ou sesSonos reçoit diverses améliorations, et un tout nouveau look.Avec cette version 9.2, Sonos modifie l'interface de son logiciel pour PC et Mac, on y intégrant les codes esthétiques de ses. Il est plus simple pour les utilisateurs des versions smartphone du logiciel de s'y retrouver dans le logiciel de bureau. Le constructeur a également revu l'emplacement des différents boutons et options afin de faciliter la navigation dans l'application.Côté fonctionnalités, Sonos a intégré à son application la possibilité de déterminer des limites de volume pour chaquecomposant son installation. Cela évite qu'un appareil se mette à hurler par inadvertance le soir lorsque les voisins sont couchés.La version 9.2 ajoute également le support de Sonos Amp, cet amplificateur annoncé au mois d'août qui permet de rajouter ses appareils Hi-fi à son système sans-fil et d'en jouer la musique partout dans la maison. Elle offre enfin la mise à jour automatique des différentes enceintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.Sonos profite également de cette grosse mise à jour pour retirer plusieurs fonctionnalités. Cela concerne principalement les options de configuration, comme la possibilité de transférer un système Sonos ou de le paramétrer, d'ajouter une enceinte, de les enregistrer, mais également de définir des contrôles parentaux ou de changer le mot de passe du compte.Toutes ces options ont été transférées dans l'application mobile iOS et Android exclusivement. Sonos souhaite simplifier au maximum son application pour ordinateur et ne se focaliser que sur la lecture de musique.La mise à jour 9.2 est disponible dès à présent pour Windows et macOS.