Pioneer lance sa (très attendue) table de mixage DJ professionnelle DVM-V10

Égaliseur quatre bandes

Une table avec de nouveaux effets et adaptée aux sets en duo

Source : The Verge.

Les logiciels de DJ et de mixage ne manquent pas sur le marché pour les amateurs. Avec son tarif de 3 199 dollars, Pioneer vise le marché marché professionnel pour cette DJM-V10.Si Pionner reste une référence dans ce milieu avec plusieurs tables de mixage d'excellente qualité à son actif, comme la Pioneer XDJ-RX, des modèles concurrents ont grappillé du terrain ces dernières années, notamment la Allen & Heath Xone 96 ou encore la PLAYDifferently MODEL 1. La marque reste majoritaire chez les DJ professionnels, mais à voir l'agitation sur certaines plateformes comme Reddit, cette DJM-V10 était attendue au tournant.Pioneer a donc dû se distinguer avec de nouvelles fonctionnalités pour ne pas décevoir. Chaque canal de la DJM-V10 bénéficie désormais d'un égaliseur quatre bandes (aigus, basses et deux gammes mid) au lieu de trois habituellement, ainsi que d'un compresseur intégré pour chacune des six voies.En ce qui concerne les effets, une section Send/Return permet d'ajouter des effets externes et de les combiner avec les quatre effets intégrés. Les filtres passe-haut et passe-bas sont séparés et Pioneer a également introduit un nouveau filtre avec contrôle de résonance pour appliquer des nuances supplémentaires. Notez que le signal audio peut être envoyé vers deux appareils externes, par exemple des pédales de guitare ou des séquenceurs.Enfin, pour faciliter les sets en duo, la DJM-V10 propose deux entrées casques indépendantes. Chacune a son propre contrôleur Cue/Master et son propre bouton de volume. Un égaliseur cabine est également présent.Pioneer mettra sa table de mixage DJM-V10 en vente à partir de février 2020.