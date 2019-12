Denon annonce la DHT-S216, une barre de son abordable capable de décoder le Dolby Digital

Une barre de son tout-en-un attractive

La qualité audio Denon dans une barre de son compacte

Source : Communiqué de presse

Conçue pour séduire les petits budgets avant tout, la barre de son DHT-S216 a de beaux atouts à faire valoir. Il faut dire que Denon n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine de l'audio.La nouvelle barre de son de Denon vient remplir la place vacante de l'entrée de gamme dans le catalogue du spécialiste de l'audio. Cette cinquième production du constructeur japonais reprend le même design que ses grandes sœurs plus haut de gamme.On retrouve donc un look assez anguleux mais au final très passe-partout. Un revêtement en tissu acoustique recouvre la majorité de la barre de son. Il n'y a pas d'afficheur mais on profite entre autres de touches de réglage pour le volume.La connectique située à l'arrière de la Denon DHT-S216 est classique avec une prise HDMI ARC et une prise optique. Pas de Wi-Fi en vue, mais une puce Bluetooth reste présente pour lire des musiques depuis le smartphone.Relativement compacte avec une hauteur de 6 cm seulement, la DHT-S216 n'en oublie pas pour autant de produire un excellent son. Pour ça, Denon a équipé sa petite dernière de deux tweeters de 25 mm et de deux woofers de 7,62 cm. Ces derniers s'occupent des basses fréquences, permettant de se passer d'un caisson dédié.Dans la liste des bonnes surprises, on constate que la barre de son japonaise gère les flux Dolby Digital et DTS Vitual:X pour reproduire virtuellement les canaux surround. L'immersion devrait donc être au rendez-vous.Au besoin, quatre modes sonores sont intégrés : musique, film, nuit et pure. Ce dernier est une petite nouveauté chez la marque. Ce mode supprime tout traitement surround et l'égalisation pour produire un son plus fidèle à la réalité.Etant donné son prix relativement bas de 219 €, la Denon DHT-S216 a de quoi s'imposer comme une nouvelle référence en entrée de gamme. Sa disponibilité est annoncée pour janvier 2020.