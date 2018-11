Denon lance 2 platines vinyle, dont une pouvant numériser votre collection

Des platines « plug and play »

Numérisez vos vinyles facilement

Avec les platines vinyle DP-400 (499€) et DP-450USB (599€), Denon vise aussi bien les néophytes du vinyle que les plus chevronnés. Elles embarquent tout l'équipement nécessaire pour une utilisation immédiate et une écoute de qualité.D'apparence sobre et compact (41 cm de large), ces deux platines ont l'avantage d'être utilisables en seulement quelques minutes après déballage. Pas d'installation ou de réglages à faire : il suffit de les intégrer à votre environnement Hi-Fi existant, et le tour est joué.Préamplificateur phono (désactivable via un bouton), cellule Hi-Fi MM (aimant mobile), servo régulateur automatique... tout est intégré pour permettre une écoute précise, fidèle à l'enregistrement d'origine.Côté pratique, le bras de lecture en forme de « S » se soulève automatiquement et arrête le lourd plateau (5,8 kg) lorsque le vinyle atteint la fin de la lecture. La platine lit les vinyles en 33, 45 et 78 tours. Dernier point appréciable : le capot anti-poussière amovible qui, en plus d'éliminer les problèmes de vibration, peut aussi servir de présentoir pour la pochette du disque en cours d'écoute.Pour 100€ de plus, la DP-450USB ajoute une sortie USB-A. L'intérêt : pouvoir numériser l'intégralité de vos vinyles en branchant une simple clé USB. La copie se fait au format MP3 (compressé) ou WAV (décompressé), à choisir grâce à deux boutons placés en façade.Pour garantir un enregistrement de qualité, Denon propose d'utiliser le logiciel pour PC Musicut. En plus d'ajouter les métadatas (pochette de l'album), celui-ci permet d'éditer et d'organiser facilement les fichiers sur votre machine. Un vrai plus pour ceux qui veulent profiter de leurs précieux 33, 45 et 78 tours sur le support de leur choix, le tout sans se prendre la tête.