Apple annonce les Apple Music Awards, la cérémonie se tiendra demain

© Apple

Billie Eilish sacrée artiste de l'année

Lizzo et Lil Nas X en embuscade

Source : Apple

Personne ne l'a vu venir. Mais en cette période propice aux rétrospectives en tout genre, Apple se lance dans l'organisation d'une remise de prix destinée — avant tout — à promouvoir les artistes ayant eu le plus d'impact sur sa plate-forme Apple Music.Si la remise des prix se tiendra demain au Steve Jobs Theater de Cupertino, en Californie, Apple a d'ores et déjà tenu à communiquer sur les lauréats de sa première édition. Cette année, c'est Billie Eilish qui rafle la mise. Sacrée Artiste de l'année, la jeune chanteuse partage la récompense d'Auteur de l'année avec son frère FINNEAS, coauteur de l'albumAlbum le plus écouté de l'année sur Apple Music avec plus d'un milliard d'écoutes, le disque sorti fin 2018 sera également récompensé lors de la cérémonie demain.Rappeuse et chanteuse soul émérite, Lizzo recevra demain l'Apple Music Award de la révélation de l'année. Très écoutée sur la plate-forme grâce à son album, la chanteuse originaire de Detroit a marqué les esprits par sa personnalité affirmée et son message d'acceptation de soi.Le rappeur Lil Nas X recevra quant à lui le trophée de la Chanson de l'année pour son titre, lequel incorpore habilement la musique country à un rap des plus modernes.Retransmise en streaming à cette adresse , la cérémonie commencera mercredi 4 décembre à 18h30, heure de Californie. Ce qui nous donne jeudi 5 décembre à 3h30 du matin par chez nous.