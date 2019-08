Apple Music : la bêta sur Android apporte le support de Chromecast

© Vasin Lee / Shutterstock.com

Apple Music sur Android supporte enfin le Chromecast

Source : Android Police

Une fonctionnalité d'ores et déjà disponible sur la version bêta d', laquelle apporte également des stations de radio et bien d'autres choses.L'utilisation d'peut paraître contre-intuitive. Et pour cause : il est encore impossible de streamer sa musique sur les appareils dotés de. Une gageure qui s'apprête néanmoins à se solutionner, à en croire la dernière bêta de l'application.Une nouvelle version qui apporte avec elle(qui, soit dit en passant, n'arrivera sur iOS qu'à l'automne).signale aussi que, directement sourcées depuis TuneIn, Radio.com et iHeartRadio. Autrement dit :s'apprête à s'enrichir substantiellement. Reste à déterminer quand cette nouvelle version sera proposée à l'intégralité des utilisateurs Android.