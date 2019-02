Les enceintes intelligentes Google accueilleraient bientôt Apple Music

Apple Music bientôt compatible avec Google Assistant

Le géant de Cupertino - pourtant peu réputé pour son ouverture face aux solutions concurrentes - serait en train d'étendre son service de musique en ligne auprès de son éternel rival Google.C'est un lecteur du site MacRumors qui a mis la main sur l'information. La version 2.9.118 de l'application Google Home sur iOS permet maintenant dedans les paramètres. Jusqu'à présent, le service musical de la Pomme était affiché comme étant réservé aux appareils iOS uniquement.La dernièremontre dorénavant Apple Music aux côtés d'autres services comme Spotify, Deezer et bien entendu Google Play Musique. Inutile cependant de vous précipiter dans vos réglages ou de hurler à votre enceinte Google de jouer vos morceaux depuis Apple Music !En effet, le service n'est pas encore pleinement actif. On imagine toutefois que les futures mises à jour le rendront vite opérationnel. Après Alexa , pour le plus grand bonheur des fans qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir un HomePod.