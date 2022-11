Il vendait des box Android et Kodi "personnalisées" pour le piratage : direction prison

Et s'il a bien tenté de dissimuler les preuves et de poursuivre son activité (en basculant son forum d'aide aux utilisateurs en mode privé), Powell fut épinglé pour tentative de poursuivre la fraude. Depuis, les preuves se sont accumulées, et le 11 novembre 2022, le malfaiteur a fini par plaider coupable. Il a été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement (soit deux ans et six mois derrière les barreaux).