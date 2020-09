Un système de Ponzi en crypto-monnaies épinglé par le régulateur phillippin

Il existe de nombreux projets crypto qui promettent monts et merveilles aux investisseurs peu renseignés. Le plus tristement célèbre est Bitconnect, qui a marqué les esprits grâce à son présentateur et à l’ampleur qu’avait pris l'arnaque.

Le concept est simple : encourager l’arrivée de nouveaux investisseurs pour que de l’argent « frais » puisse payer les premiers arrivants dans le système. Sans ce nouvel arrivage d’argent, le système s’effondre faute de capital initial.

Mining City n’échappe pas à la règle et promet des gains d'au moins $2/jour pour un investissement de $300 sur trois ans minimum. Des gains payés en une crypto-monnaie… connue pour être une arnaque. Les profits promis aux premiers investisseurs ne seraient donc que poudre aux yeux.