Black Friday Dyson : nouvelle chute de prix sur l'aspirateur Dyson V8 Motorhead

Le V8 Motorhead est similaire dans ses capacités au V8 Total Clean, c'est le nombre d'accessoires qui diffère. Vous avez donc un excellent balai emporté par 14 Cyclones 2 Tier Radial qui permettent de générer une force centrifuge telle qu'aucun grain de poussière ne lui résiste.

Avec une puissance de 110 000 tours/minutes, le moteur est aussi bien efficace sur les parquets et les carrelages que les moquettes et les tapis. Il est livré avec une station de charge qui se fixe au mur et permet de le suspendre à la verticale pour reprendre de l'énergie. Mais il est aussi fourni avec un chargeur classique pour le brancher n'importe où.

Enfin, en plus de sa tête de nettoyage à entraînement direct, il est fourni avec un accessoire 2-en-1 pour passer dans les recoins les plus inaccessibles, ainsi qu'un long suceur avec détachement facile pour aller dénicher la poussière au fin fond de sous les meubles.