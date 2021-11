Le premier cargo électrique et autonome prend la mer et remplacera 40 000 trajets en camion par an

Malheureusement, les cargos autonomes et surtout, électriques, ne sont pas une solution envisageable pour les longs trajets sur l’océan. « L'électricité a une utilisation "de niche", en particulier pour les ferries, car il s'agit souvent de trajets courts et stables, éventuellement pour les transports côtiers et fluviaux. Mais elle n'est pas bien adaptée aux longues traversées océaniques. Non seulement [un navire] devrait être autonome sur de longues distances, mais il faudrait aussi équiper les ports de chargeurs de batteries. Il y a donc des défis techniques et infrastructurels qu'il faudrait coordonner… », détaille Camille Egloff, experte en transport maritime au Boston Consulting Group.