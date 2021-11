Tidal fait évoluer la rémunération des artistes et propose de nouveaux abonnements

En préambule, précisons que le catalogue du service de streaming comporte plus de 80 millions de titres, 350 000 vidéos en HD, des séries originales, des podcasts, des playlists confectionnées par ses équipes, et des programmes tels que Tidal Rising. Tidal est disponible dans 61 pays et se présente comme une plateforme « créée par des artistes et pour les artistes », arguant que sa mission originale est de proposer « un modèle de streaming durable et plus juste pour l'industrie musicale et ses acteurs ». Le service de musique à la demande Tidal, fondé en 2015 par Jay-Z et une quinzaine de stars, parmi lesquelles Madonna et les Daft Punk, et dont Square est devenu actionnaire majoritaire en mars dernier, présente ses nouvelles méthodes de rétribution des artistes et formules d’abonnement.