Qobuz annonce la haute résolution sur tous les abonnements et un nouveau forfait famille

En juin dernier, le service de streaming avait supprimé ses offres MP3 et fait le choix d'une offre d'entrée de gamme avec un catalogue de 60 millions de titres FLAC en qualité CD 16-bit/44,1 kHz.

Qobuz va aujourd'hui plus loin et abandonne à son tour ce format dans l'ensemble de ces offres. Les utilisateurs auront désormais accès au même catalogue, mais cette fois en qualité Hi-Res, avec des fichiers FLAC 24-bit/192 kHz.

Deux offres individuelles sont proposées. La première, appelée Studio Premier, coûte 19,99€/mois (ou 179,99€ pour un an via un paiement unique) et permet l'écoute de musique en streaming depuis ses appareils. La seconde, Studio Sublime, propose en plus des réductions sur l'achat et le téléchargement d'albums, et est facturée 249,99€ par an.