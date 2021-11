Razer dévoile deux casques gamer Kaira et Kaira Pro pour PS5

Razer promet une reconnaissance vocale stricte tout en enlevant les bruits de fond indésirables afin d'assurer une meilleure clarté vocale. La marque évoque également un microphone intégré qui peut être utilisé sur mobile, et la possibilité pour les utilisateurs de se connecter à leurs appareils mobiles par Bluetooth ainsi qu’aux PS5, PS4, PC, et autres supports ayant un port USB-C ou USB-A via le dongle 2.4 GHz USB-C Razer HyperSpeed.