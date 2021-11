Le Dolby Vision arrive sur les projecteurs laser, merci Xiaomi

Rappelons que le standard Dolby Vision propose un certain nombre d'avantages par rapport à la norme HDR10, comme la prise en charge d'une profondeur de bits plus élevée (12 bits contre 10), ou encore une luminosité maximale plus importante (4 000 nits au lieu des 1 000 nits typiques du HDR10, rappelle HomeTheaterReview). Le standard Dolby Vision utilise par ailleurs des métadonnées dynamiques qui permettent au contenu d'être affiché de la manière la plus adaptée possible aux capacités de l'écran. Le HDR10 se contente pour sa part de métadonnées statiques moins avantageuses.

Cette dernière spécificité permet au standard Dolby Vision de tirer le meilleur parti de n'importe quel matériel. Dans le cas présent, il est donc pertinent sur des projecteurs UST à courte focale. Ces derniers pourraient ainsi être en mesure d'offrir une meilleure qualité d'image que les projecteurs HDR plus classiques.