Microsoft veut économiser presque 6 milliards de litres d'eau dans ses data centers

Microsoft tend ainsi à devenir « Water Positive » à l'horizon 2030, soit à fournir plus d'eau qu'elle n'en dépense. L'urgence vient notamment des centres construits sur les littoraux, où le problème prend de plus en plus d'ampleur. L'entreprise s'engage désormais dans la construction de datacenters plus petits et en accord avec les écosystèmes.