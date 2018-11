Alexa désormais disponible sur le Bose QuietComfort 35 II

Alexa, quel est le meilleur casque audio ?

Ouvrez l'application Bose Connect et téléchargez la dernière mise à jour

Une fois la mise à jour réalisée, ouvrez les paramètres de l'application et sélectionnez « Amazon Alexa »

Si l'application Alexa n'est pas encore installée, vous serez invité à le faire

Il suffit maintenant d'appuyer sur le bouton d'action de votre casque Bose QuietComfort 35 II, et de demander ce que vous souhaitez

Depuis hier, il est désormais possible de remplacer l'assistant Google, nativement « installé » sur le Bose QuietComfort 35 II, par celui d'Amazon, et ce, de manière plutôt simple.Même pas besoin de dire « Alexa » ! Pratique, non ?Une petite nouveauté qui fera probablement plaisir aux amateurs d'Alexa, ou à ceux qui préfèrent laisser l'assistant Google de côté, pour une raison ou pour une autre.La mise à jour de l'application Bose Connect est naturellement gratuite et peut être réalisée depuis le Play Store ou l'App Store, selon l'OS utilisé par votre smartphone.