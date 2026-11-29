Des artistes indépendants, peintres ou photographes, ferment leurs comptes Instagram et Facebook ou retirent leurs œuvres de ces réseaux sociaux. Ils redoutent que Meta aspire leurs sites pour entraîner son IA, et perdent des clients au profit de copies générées par IA, selon les témoignages recueillis par CNN.
Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux sont envahis d’AI Slop. L’expression est aussi peu élégante que le procédé qu’elle décrit. En 2024, l’aquarelliste britannique Matty Burnham a repéré sur Pinterest un compte usurpateur. Mais sur ce compte, quelqu’un fabriquait par IA des copies de ses aquarelles, puis les proposait sous de faux profils d’artistes sur Shopify, Facebook et Instagram, a-t-il raconté à CNN. Matty Burnham a remonté la piste jusqu’à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, mais il ignore toujours l’identité de son auteur. Selon lui, ces faux profils rassemblent « des centaines de milliers d’abonnés, persuadés de suivre de vrais artistes », et les envoient vers des boutiques et des sites remplis de publicités.
Ces copies relèvent de l’AI slop, ces contenus de piètre qualité produits en masse par IA. Elles prolifèrent surtout sur Instagram et Facebook, et elles poussent des artistes indépendants à s’éloigner des réseaux de Meta.
Les conditions commerciales de Meta accélèrent le départ des artistes
Avec ses nouvelles conditions commerciales, Meta se serait autorisé à envoyer des robots aspirer les sites liés aux comptes professionnels de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, sans l’accord de leurs propriétaires, ce qui était le cas des portfolios et des boutiques en ligne des artistes. Les créateurs interrogés par CNN craignent que leurs images et leur style servent à entraîner des modèles d’IA générative, capables ensuite de copier ou de remplacer leur travail.
Prévues pour le 30 octobre, ces règles ont d’abord été repoussées au 20 novembre. Le tribunal d’Oslo les a bloquées en Norvège le 28 octobre, à la demande de dix groupes de presse, puis Meta a suspendu leur entrée en vigueur sans nouvelle date le 5 novembre. « Nous suspendons ces changements, le temps de poursuivre nos échanges avec les parties prenantes et de bien faire les choses. D’ici là, nos conditions actuelles restent en vigueur », a assuré un porte-parole de Meta à CNN. En Europe, le groupe de Menlo Park entraîne son IA avec vos publications et photos publiques sur Facebook et Instagram depuis fin mai 2025, sauf si vous avez rempli son formulaire d'opposition.
Malgré ce report, une nouvelle vague d’artistes a quitté les réseaux de Meta, selon CNN. Samantha Waldron, copropriétaire du studio Dutcher Photography à Madison, dans le Wisconsin, a supprimé en novembre toutes ses pages Facebook, professionnelles et personnelles. Elle a aussi converti ses comptes Instagram professionnels en comptes personnels, effacé la plupart de ses publications et retiré les liens vers ses sites. « C’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Franchement, je suis soulagée de ne plus avoir à suivre le rythme des réseaux sociaux », résume-t-elle.
Megan Wimberley, fondatrice de Cowgirl Artists of America à Tulsa, dans l’Oklahoma, a entrepris de supprimer tous ses comptes Meta. Le 22 octobre, elle a lancé le « Meta blackout » et appelé les artistes à suspendre toute publication sur les réseaux du groupe du 30 octobre au 6 novembre. « Si vous êtes une mère et que vous publiez vos enfants, vous accordez peut-être à Meta une licence pour entraîner son IA avec eux », prévient-elle.
L’AI slop d’Instagram fait perdre des ventes aux artistes
Les imitateurs en ligne obligent les artistes à revoir leur façon de toucher leur public, constate CNN. Une IA produit des images en quantité et à toute vitesse, alors qu’une œuvre faite à la main prend du temps. Et ces modèles ont le plus souvent appris sur des œuvres récupérées sans l’avis de leurs auteurs.
Andrew Scott, artiste contemporain de Rochester, dans l’État de New York, a écrit à une créatrice de vidéos générées par IA. Elle a reconnu partir de ses œuvres pour fabriquer ses clips, qu’elle publie ensuite sur Instagram en se faisant passer pour l’auteure des originaux. L’une de ses vidéos a dépassé 50 millions de vues, selon lui. Elle continue malgré tout de publier ses copies.
La céramiste canadienne Nancy Chen filme la fabrication des pièces qu'elle vend, et elle sait que ces vidéos peuvent nourrir l’entraînement d’une IA. Elle hésite à publier des photos soignées de son travail sur les réseaux de Meta, mais elle garde ses comptes pour l’instant. « L’IA va plus vite que n’importe quel artiste. Je ressens une pression pour m’aligner sur les prix, alors que mon travail est sous-payé », explique-t-elle.
Instagram impose l’étiquette « Profil généré par IA » aux comptes qui mettent en scène une personne inventée par IA, et il peut retirer des recommandations les profils non déclarés qu’il détecte. Mais cette étiquette porte sur l’identité du compte, pas sur les images qu'il publie. Pour signaler un imitateur et demander le retrait de ses copies, Meta renvoie les créateurs vers son centre de signalement des atteintes à la propriété intellectuelle. Vous pouvez aussi passer une image suspecte dans SynthID Detector, le détecteur de filigranes IA de Google, ouvert à tous en octobre.
« J’espère que le public continuera de rejeter l’IA générative telle qu'elle fonctionne aujourd’hui », confie Matty Burnham.