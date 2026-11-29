Avec ses nouvelles conditions commerciales, Meta se serait autorisé à envoyer des robots aspirer les sites liés aux comptes professionnels de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, sans l’accord de leurs propriétaires, ce qui était le cas des portfolios et des boutiques en ligne des artistes. Les créateurs interrogés par CNN craignent que leurs images et leur style servent à entraîner des modèles d’IA générative, capables ensuite de copier ou de remplacer leur travail.

Prévues pour le 30 octobre, ces règles ont d’abord été repoussées au 20 novembre. Le tribunal d’Oslo les a bloquées en Norvège le 28 octobre, à la demande de dix groupes de presse, puis Meta a suspendu leur entrée en vigueur sans nouvelle date le 5 novembre. « Nous suspendons ces changements, le temps de poursuivre nos échanges avec les parties prenantes et de bien faire les choses. D’ici là, nos conditions actuelles restent en vigueur », a assuré un porte-parole de Meta à CNN. En Europe, le groupe de Menlo Park entraîne son IA avec vos publications et photos publiques sur Facebook et Instagram depuis fin mai 2025, sauf si vous avez rempli son formulaire d'opposition.

Malgré ce report, une nouvelle vague d’artistes a quitté les réseaux de Meta, selon CNN. Samantha Waldron, copropriétaire du studio Dutcher Photography à Madison, dans le Wisconsin, a supprimé en novembre toutes ses pages Facebook, professionnelles et personnelles. Elle a aussi converti ses comptes Instagram professionnels en comptes personnels, effacé la plupart de ses publications et retiré les liens vers ses sites. « C’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Franchement, je suis soulagée de ne plus avoir à suivre le rythme des réseaux sociaux », résume-t-elle.

Megan Wimberley, fondatrice de Cowgirl Artists of America à Tulsa, dans l’Oklahoma, a entrepris de supprimer tous ses comptes Meta. Le 22 octobre, elle a lancé le « Meta blackout » et appelé les artistes à suspendre toute publication sur les réseaux du groupe du 30 octobre au 6 novembre. « Si vous êtes une mère et que vous publiez vos enfants, vous accordez peut-être à Meta une licence pour entraîner son IA avec eux », prévient-elle.