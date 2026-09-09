Olly reçoit souvent plusieurs signalements à la fois, envoyés depuis une seule adresse e-mail. La procédure d’appel de Meta prend parfois des semaines. Olly affirme avoir perdu des milliers de livres de revenus en attendant une réponse, et a fini par payer environ 43 euros en cryptomonnaie pour rétablir son compte.

Mais les escrocs ont recommencé aussitôt après son paiement, avec de nouvelles plaintes. « C'est le pire, a déclaré Olly à la BBC. Devoir payer la personne qui vous a infligé toutes ces souffrances pour que cela se reproduise aussitôt ». Après ces plaintes répétées, Meta a démonétisé le compte d’Olly. Il ne peut plus gagner d’argent sur ses publications les plus consultées.

Abin Tom Sebastian administre le compte Morbid Kuriosity sur Instagram. « Meta n'a été d'aucune aide tout au long du processus, obligeant à payer pour obtenir de l'aide, alors même qu'ils prétendent être là pour le créateur », a-t-il déploré. Meta facture environ 11,60 euros par mois pour le badge vérifié sur Instagram. Cet abonnement donne accès à une assistance par chat en direct, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Un porte-parole de Meta a défendu les mesures existantes. « Nous comprenons que cela puisse être frustrant pour les personnes concernées, et nos systèmes sont conçus pour les protéger afin d'éviter que cela ne se produise », a-t-il expliqué. Selon les règles internes d’Instagram, seuls les titulaires de droits d’auteur, ou leurs représentants autorisés, peuvent signaler une violation.

La BBC s’est entretenue avec trois personnes basées en Inde ou dans des pays voisins. Elles déposent des plaintes pour violation de droits d’auteur sans être titulaires de ces droits, et nient prendre des comptes en otage. La chaîne britannique a consulté des messages envoyés par l’une d’elles. Ils contiennent une demande d’environ 773 euros pour mettre fin à une plainte. Cette personne dit qu’il s’agit de sa rémunération pour le service rendu, et confirme avoir conservé l’intégralité du paiement. Les deux autres nient avoir gagné le moindre argent et affirment recevoir directement les publications à vérifier de la part de titulaires de comptes ou d’autres représentants.

Des agences légitimes existent et sont rémunérées pour déposer ce type de plainte au nom de leurs clients. Olly, confronté à ce genre de démarche après avoir publié par erreur du contenu protégé, affirme que la différence se voit facilement. « Ce sont des entreprises bien établies avec des millions d'abonnés, donc c'est très différent », a-t-il déclaré.