L’hécatombe. Chez SAP, numéro 1 européen du logiciel, l’intelligence artificielle (IA) menace désormais des milliers d’emplois. Et cela ne présage rien de bon.
C’est un fait, l’IA redessine en profondeur les grandes entreprises technologiques. Pour ne pas se laisser distancer, celles-ci investissent des sommes colossales, revoient leurs priorités et réorganisent leurs équipes… Parfois au prix de nombreux départs. Et si pour l’heure la tendance se dessinait clairement aux États-Unis, voilà qu’elle s’exporte aussi sur le Vieux Continent.
Restructuration pour accélérer l’IA
D’après Bloomberg, SAP envisage de supprimer au moins 10 000 postes, soit environ 1 sur 10, dans le cadre d’une restructuration liée à l’accélération de l’IA. Car le spécialiste des logiciels pour entreprises, déjà passé de la vente de licences aux abonnements à des services en ligne, place désormais l’IA au cœur de sa transformation.
Lors d’une récente conférence, son directeur financier, Dominik Asam, ne s’en est pas caché en déclarant qu’il serait « vraiment surpris » que les effectifs ne diminuent pas à l’avenir. Cette décision interviendrait alors que les affaires tournent bien. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de SAP a grimpé de 13 % en glissement annuel, à 10,3 milliards d’euros, tandis que le bénéfice après impôts a progressé de 11 %, à 2,3 milliards.
Mais en Bourse, le tableau est moins flatteur : l’action a perdu environ 6 % en 12 mois, notamment sous l’effet des craintes que l’IA ne fragilise le modèle économique de l’entreprise.
Une tendance claire qui se dessine
Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Chez Meta, Mark Zuckerberg imaginait une entreprise où des agents IA assureraient une grande partie du travail quotidien. La réalité s’est révélée plus compliquée. À tel point que le patron a fini par renoncer à une seconde vague de licenciements envisagée pour ce mois de novembre. Pas question de faire machine arrière pour autant, puisque l’entreprise a cherché à assouplir certains changements sans dévier de son cap.
De son côté, SAP a déjà supprimé 10 000 postes en 2024. Et il est à noter que pour l’heure, les représentants du personnel n’ont pas encore été consultés, l’ampleur du nouveau plan pourrait ainsi évoluer au fil des négociations. En France, l’IA détruirait 75 000 CDI par an.
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