Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Chez Meta, Mark Zuckerberg imaginait une entreprise où des agents IA assureraient une grande partie du travail quotidien. La réalité s’est révélée plus compliquée. À tel point que le patron a fini par renoncer à une seconde vague de licenciements envisagée pour ce mois de novembre. Pas question de faire machine arrière pour autant, puisque l’entreprise a cherché à assouplir certains changements sans dévier de son cap.