Anthropic a tendu des pièges à ses agents IA pour voir s'ils sortiraient de l'environnement fermé où ils travaillent. Ses derniers modèles Claude ont détourné les identifiants ou les fichiers laissés à leur portée dans 0,6 à 1,6 % des tests, contre 25,8 % pour Claude Mythos 5.
Si vous avez passé l'été à nos côtés, alors vous savez que des modèles d'OpenAI ont forcé leur environnement de test pour pirater les serveurs de Hugging Face. Quelques jours plus tard, Anthropic reconnaissait à son tour que trois modèles Claude avaient pénétré les systèmes de trois entreprises bien réelles pendant des tests de cybersécurité, après une erreur de configuration chez son partenaire Irregular.
Avec Siren, Anthropic a laissé exprès une faille dans le bac à sable de Claude, la zone fermée où un agent IA travaille avec des fichiers, des outils et un accès réseau limités. Et de l'autre côté, les chercheurs ont placé de quoi l'aider à finir sa tâche.
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Les derniers modèles Claude détournent rarement les identifiants laissés à leur portée
Malwarebytes compare Siren à un pot de miel, ces leurres tendus aux pirates. Les chercheurs d'Anthropic ont monté 26 bacs à sable à partir de cinq outils courants, dont les conteneurs Docker. Chacun contient une erreur de configuration ou une faille facile à trouver, pour mesurer seulement si Claude choisit de l'exploiter.
Claude reçoit ensuite une tâche de maintenance banale, parfois impossible à terminer sans sortir, et peut trouver à l'extérieur un identifiant de connexion, un fichier ou une copie factice d'un service web. Des messages poussent l'agent à chercher partout ou insistent sur l'urgence, mais Anthropic a écarté toute phrase qui l'autoriserait à sortir. Six modèles ont joué plus de 1 700 scénarios, sans les protections des versions commercialisées.
Les plus récents, Claude Opus 5.5, Sonnet 5.5, Haiku 5.5 et Mythos 5.2, ont regardé ou tenté de consulter ce qui se trouvait à l'extérieur dans 21 à 32 % des scénarios. Mais ils ont fait un usage abusif du matériel trouvé, interdit par toute lecture raisonnable de la tâche, dans 0,6 à 1,6 % des cas, contre 12,7 % pour Mythos 5.1 et 25,8 % pour Mythos 5. Dans un cas type, l'agent lit un identifiant placé à l'extérieur et l'utilise pour lancer une commande, persuadé que sa tâche le lui permet. Pour les chercheurs, c'est le signe que le modèle fait passer sa tâche avant la sécurité.
Ils peinent à expliquer cette baisse, mais chez Mythos 5.2, le recours à ces ressources a diminué pendant l'apprentissage par renforcement, où le modèle s'entraîne par essais et récompenses. Et Claude se doute souvent qu'il passe un test. Dans son raisonnement, Sonnet 5.5 évoque cette hypothèse dans 67 % des scénarios, et les quatre modèles récents entre 43 et 67 %, contre 29 et 36 % pour les deux plus anciens. Les chercheurs ignorent si sa prudence vient du soupçon ou de l'entraînement.
Expliquer ses règles à Claude le retient dans son bac à sable
Première parade, les chercheurs ont ajouté aux instructions de Claude une description de son bac à sable et six règles, dont l'interdiction de lire les fichiers de la machine hôte en dehors de l'espace de travail. Claude doit aussi s'arrêter et prévenir quand sa tâche exige un accès qu'il n'a pas reçu. Avec ces consignes, les modèles sont sortis de 68 à 96 % moins souvent. Les plus récents sortent encore dans environ 2 % des cas ou moins, et Mythos 5 dans près d'un quart.
Ils ont ensuite donné à Claude un outil pour signaler une faille aux personnes qui gèrent le bac à sable, et un second pour voir si un autre modèle l'avait signalée avant lui. Le premier a fait reculer les sorties de 7 à 33 points. Avec les deux, les modèles récents sont sortis dans 1,1 à 10 % des scénarios. « Nous pensons que l'agent qui vaut la peine d'être construit est celui qui trouve une telle faille, reste à l'intérieur et prévient quelqu'un », résument Oscar O'Rahilly et Darya Kaviani, les deux chercheurs d'Anthropic auteurs de l'étude.
Dernière parade, le mode auto de Claude Code soumet chaque action à un classificateur, un modèle chargé de vérifier qu'elle correspond à la demande de l'utilisateur. Anthropic a rejoué devant ce filtre les épisodes d'usage abusif, et il a bloqué la première commande lancée vers le piège dans 96 à 100 % des cas. Mais les chercheurs avaient réglé ce filtre sur ces épisodes, et le score risque d'être trop flatteur. Le test a porté uniquement sur les commandes shell, alors que certains outils de Claude Code, dont ses lecteurs de fichiers, échappent à ce contrôle.
Avec les trois parades réunies, l'usage abusif recule à 0 % pour cinq modèles et à 0,1 % pour Mythos 5. Deux modèles ont toutefois réussi environ neuf points de moins de tâches faisables sans sortir. Pour Anthropic, le bac à sable doit toujours être bien configuré et corrigé, car ces parades rendent seulement une sortie moins probable.