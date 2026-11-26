Malwarebytes compare Siren à un pot de miel, ces leurres tendus aux pirates. Les chercheurs d'Anthropic ont monté 26 bacs à sable à partir de cinq outils courants, dont les conteneurs Docker. Chacun contient une erreur de configuration ou une faille facile à trouver, pour mesurer seulement si Claude choisit de l'exploiter.

Claude reçoit ensuite une tâche de maintenance banale, parfois impossible à terminer sans sortir, et peut trouver à l'extérieur un identifiant de connexion, un fichier ou une copie factice d'un service web. Des messages poussent l'agent à chercher partout ou insistent sur l'urgence, mais Anthropic a écarté toute phrase qui l'autoriserait à sortir. Six modèles ont joué plus de 1 700 scénarios, sans les protections des versions commercialisées.

Les plus récents, Claude Opus 5.5, Sonnet 5.5, Haiku 5.5 et Mythos 5.2, ont regardé ou tenté de consulter ce qui se trouvait à l'extérieur dans 21 à 32 % des scénarios. Mais ils ont fait un usage abusif du matériel trouvé, interdit par toute lecture raisonnable de la tâche, dans 0,6 à 1,6 % des cas, contre 12,7 % pour Mythos 5.1 et 25,8 % pour Mythos 5. Dans un cas type, l'agent lit un identifiant placé à l'extérieur et l'utilise pour lancer une commande, persuadé que sa tâche le lui permet. Pour les chercheurs, c'est le signe que le modèle fait passer sa tâche avant la sécurité.

Ils peinent à expliquer cette baisse, mais chez Mythos 5.2, le recours à ces ressources a diminué pendant l'apprentissage par renforcement, où le modèle s'entraîne par essais et récompenses. Et Claude se doute souvent qu'il passe un test. Dans son raisonnement, Sonnet 5.5 évoque cette hypothèse dans 67 % des scénarios, et les quatre modèles récents entre 43 et 67 %, contre 29 et 36 % pour les deux plus anciens. Les chercheurs ignorent si sa prudence vient du soupçon ou de l'entraînement.