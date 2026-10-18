Claude Code, animé par Opus 4.8, a brillé sur un autre terrain, celui de l’exploration et la découverte. Dans le détail, il dresse vite la carte d’une application, repère ses rouages fragiles et flaire les bonnes pistes. Mais au moment de porter le coup final, il cale. Sur le lab XSS, il a tourné en rond près de vingt minutes, sans voir qu’une simple redirection, le site renvoyait la requête vers une autre adresse, lui barrait la route. Rebelote sur le terrain serveur, il a bien repéré une faille de « contrebande de requêtes », technique retorse qui glisse une requête clandestine dans une autre pour tromper le serveur, mais il lui a fallu trente-quatre minutes et un humain pour reproduire l’attaque et prouver son impact.