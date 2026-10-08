Haiku 5.5 vise le travail court et répétitif comme les résumés, les requêtes dans une base de données, la classification, ou encore le support client en direct. Il sait aussi faire de la compaction, c'est-à-dire condenser une longue conversation pour qu'elle tienne dans la mémoire d'un modèle. Surtout, Il peut servir de sous-agent. Opus 5.5 ou Sonnet 5.5 peuvent alors piloter un projet de code et lui confier les tâches simples. Les chantiers complexes restent aux grands modèles. Sur Terminal-Bench 4.0, un test de programmation en ligne de commande, Haiku 5.5 atteint le score de 39,2% contre 70,6% pour Sonnet 5.5.