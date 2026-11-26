NVIDIA aurait brutalement coupé le robinet des serveurs IA à quatre pays d’Asie du Sud-Est. Washington veut barrer à la Chine tous les chemins vers les puces les plus avancées, et l’onde de choc secoue déjà la région.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que NVIDIA est sous le feu des projecteurs. Il y a quelques jours, son emblématique patron Jensen Huang a démissionné après des révélations sur plusieurs liaisons extraconjugales. L’une d’elles a particulièrement alarmé les autorités américaines : sa relation avec Alice Huang, soupçonnée d’espionnage au profit de la Chine.
Mais le coup de théâtre est survenu ce 23 novembre avec le retour du P.-D.G à son poste. Désormais, l’entreprise doit absolument serrer la vis.
Empêcher la Chine d’utiliser les serveurs de la région
D’après des informations exclusives du Financial Times, Dell, Supermicro et d’autres partenaires industriels, chargés d’intégrer les puces NVIDIA dans des serveurs, ont prévenu leurs clients de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande et d’Indonésie que leurs commandes n’aboutiraient pas. Et la consigne viendrait directement du géant des puces.
Pour l’heure, on ignore si ce blocage est provisoire afin de laisser le temps à l’entreprise et ses partenaires de comprendre comment appliquer les dernières restrictions américaines à l’exportation. Car la semaine dernière, le département du commerce a instauré une licence obligatoire pour exporter des puces d’IA avancées vers cinq pays : les quatre cités, ainsi que le Brésil. Son objectif est d’empêcher que ces territoires servent de porte d’entrée vers la Chine grâce au cloud.
Cette décision est tout sauf anodine : la maîtresse chinoise de Jensen Huang a justement dirigé Megaspeed, un néocloud singapourien pour qui elle a obtenu des puces d’IA avancées depuis 2023. Avides de puces de pointe, les développeurs chinois se ruent sur ces solutions pour entraîner leurs modèles.
C’est la pagaille dans la région
De quoi nourrir un boom des data centers, notamment en Malaisie et en Indonésie, où des milliards de dollars d’investissements se retrouvent fragilisés. À Singapour, la société Aolani comptait par exemple louer de la puissance de calcul à ByteDance, la maison mère de TikTok.
Cette dernière annonce sème la pagaille chez les opérateurs locaux, désormais contraints de prouver qu’aucune entité soumise à des restrictions ne figure parmi leurs utilisateurs finaux. D’autant qu’ils espéraient que le retour de Jensen Huang ouvrirait la voie à une application plus souple de ces règles. Mais le patron, fervent défenseur des ventes à la Chine, voit sa position clairement fragilisée.
L’enjeu est pourtant colossal pour NVIDIA. En 2025, sa filiale singapourienne a enregistré 104 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit un bond de 72 % en un an.