Pour l’heure, on ignore si ce blocage est provisoire afin de laisser le temps à l’entreprise et ses partenaires de comprendre comment appliquer les dernières restrictions américaines à l’exportation. Car la semaine dernière, le département du commerce a instauré une licence obligatoire pour exporter des puces d’IA avancées vers cinq pays : les quatre cités, ainsi que le Brésil. Son objectif est d’empêcher que ces territoires servent de porte d’entrée vers la Chine grâce au cloud.