Le Sénat va créer une commission d'enquête sur les cyberattaques et les fuites de données subies depuis trois ans par l'État et les entreprises françaises. Ses 21 membres auront six mois pour établir les responsabilités et proposer de nouvelles règles, avec un rapport attendu en avril ou en mai 2027.
Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne, réclamait cette enquête depuis le mois de mai, quelques semaines après le piratage de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de ses 11,7 millions de comptes. « C'est France passoire ! », lançait-elle alors à Public Sénat. Mais son groupe, l'Union centriste, avait consommé en février son droit de tirage, qui permet à chaque groupe du Sénat d'obtenir une commission d'enquête ou une mission par an. Il vient de l'utiliser pour ce projet, a fait savoir la sénatrice mercredi. Entre-temps, les fuites se sont enchaînées à la DGFiP et à l'Éducation nationale, au point de relancer le hashtag #FrancePassoire. Et en deux mois, l'ANSSI a reçu 99 signalements de fuites présumées dans les ministères.
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Les sénateurs pourront interroger l'ANSSI et les ministères sous serment
La commission devra d'abord dresser le bilan des attaques subies par les administrations, les entreprises et les opérateurs d'importance vitale. Ces opérateurs sont les organismes, publics ou privés, dont la panne mettrait le pays en difficulté, dans l'énergie, les transports ou la santé. Les sénateurs mesureront ensuite les moyens de l'ANSSI et de son centre d'alerte, le CERT-FR, pour repérer une attaque, la contrer et réparer les dégâts. Ils étudieront aussi la dépendance de l'État aux prestataires informatiques non européens.
Nathalie Goulet dit observer dans les ministères et chez les opérateurs de l'État des « problèmes manifestes de priorisation et d'organisation du cyber ». Pour les comprendre, la commission dispose de pouvoirs plus larges qu'une simple mission d'information. Toute personne convoquée doit venir témoigner sous serment, et refuser est un délit, selon l'ordonnance de 1958 sur le fonctionnement des assemblées. Le président du groupe centriste, Hervé Marseille, a écrit le 23 novembre au président du Sénat pour obtenir cette commission, affirme le hacker éthique Clément Domingo, alias SaxX. Selon lui, la conférence des présidents, qui organise les travaux du Sénat, doit prendre acte de la demande la semaine prochaine, sans vote, et les premières auditions pourraient commencer vers la mi-décembre.
Le groupe centriste veut aussi que la commission prenne en compte les victimes d'usurpation d'identité, selon l'AFP. Si vos données ont fuité lors de l'un de ces piratages, sachez toutefois qu'une commission d'enquête rend un rapport et des propositions de loi, et que l'indemnisation des victimes relève des tribunaux.
La commission contrôlera l'application de NIS 2
Les sénateurs devront aussi vérifier si la France applique bien NIS 2, la directive européenne qui impose des règles de cybersécurité à près de 20 000 organismes, des hôpitaux aux collectivités, selon le gouvernement. Bruxelles demandait sa transposition avant octobre 2024. Le projet de loi Résilience, qui la transpose, a été reporté une nouvelle fois en octobre, avant d'être adopté par les députés le 17 novembre, par 464 voix contre 64. Avec ce texte, l'ANSSI pourrait obliger votre hôpital ou votre opérateur télécom victime d'une attaque à vous prévenir, voire annoncer l'incident à sa place.
La commission travaillera donc pendant que le gouvernement écrit les décrets d'application. Deux jours après le vote, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a promis ces décrets dans les prochaines semaines, en présentant son plan de cybersécurité. Il impose aussi à chaque ministère de consacrer à la cybersécurité 5 % de son budget numérique dès 2027, puis 10 % en 2030. Il faut encore que députés et sénateurs s'accordent sur une version commune de la loi Résilience, en commission mixte paritaire, à une date encore inconnue.