La commission devra d'abord dresser le bilan des attaques subies par les administrations, les entreprises et les opérateurs d'importance vitale. Ces opérateurs sont les organismes, publics ou privés, dont la panne mettrait le pays en difficulté, dans l'énergie, les transports ou la santé. Les sénateurs mesureront ensuite les moyens de l'ANSSI et de son centre d'alerte, le CERT-FR, pour repérer une attaque, la contrer et réparer les dégâts. Ils étudieront aussi la dépendance de l'État aux prestataires informatiques non européens.

Nathalie Goulet dit observer dans les ministères et chez les opérateurs de l'État des « problèmes manifestes de priorisation et d'organisation du cyber ». Pour les comprendre, la commission dispose de pouvoirs plus larges qu'une simple mission d'information. Toute personne convoquée doit venir témoigner sous serment, et refuser est un délit, selon l'ordonnance de 1958 sur le fonctionnement des assemblées. Le président du groupe centriste, Hervé Marseille, a écrit le 23 novembre au président du Sénat pour obtenir cette commission, affirme le hacker éthique Clément Domingo, alias SaxX. Selon lui, la conférence des présidents, qui organise les travaux du Sénat, doit prendre acte de la demande la semaine prochaine, sans vote, et les premières auditions pourraient commencer vers la mi-décembre.

Le groupe centriste veut aussi que la commission prenne en compte les victimes d'usurpation d'identité, selon l'AFP. Si vos données ont fuité lors de l'un de ces piratages, sachez toutefois qu'une commission d'enquête rend un rapport et des propositions de loi, et que l'indemnisation des victimes relève des tribunaux.