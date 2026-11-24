L’utilisateur devrait en effet pouvoir décrire à l'IA ce qu’il veut entendre. Il pourrait, par exemple, décider du ton à employer, mais aussi de l’accent, du débit et de bien d’autres caractéristiques. Google explorait déjà cette piste cet été : de nouveaux curseurs en développement devaient permettre de régler la vitesse d’élocution ou le niveau de formalité de la voix.