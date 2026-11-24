Et s’il était possible de décrire à Gemini la voix que vous souhaitez utiliser ? C’est la nouvelle fonction sur laquelle semble travailler Google.
Le mode vocal de Gemini a fait bien du chemin depuis son lancement, il y a plus de 2 ans. Avec Gemini 3.8 Live, Google a récemment réussi à supprimer les silences gênants durant les échanges. Dans la foulée, le géant de la Tech a ouvert aux développeurs un catalogue de plus de 2000 voix. L’agent Spark devrait, quant à lui, pouvoir aider les utilisateurs à passer aisément d’une conversation à une tâche.
Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises puisqu'il sera bientôt possible de concevoir soi-même la voix de l’assistant. Explications.
La création de voix sur mesure est en préparation dans Gemini
En analysant le code de la version 17.78.13 de Gemini, l’équipe d’Android Authority a découvert des lignes de code qui annoncent l’arrivée prochaine d’un bouton « Create a voice » (« Créer une voix » en français). Plutôt que de laisser les utilisateurs choisir la voix de l’assistant dans un catalogue, Google semble vouloir ouvrir la voie à davantage de personnalisation.
L’utilisateur devrait en effet pouvoir décrire à l'IA ce qu’il veut entendre. Il pourrait, par exemple, décider du ton à employer, mais aussi de l’accent, du débit et de bien d’autres caractéristiques. Google explorait déjà cette piste cet été : de nouveaux curseurs en développement devaient permettre de régler la vitesse d’élocution ou le niveau de formalité de la voix.
Autre fonctionnalité plutôt sympathique : les développeurs ont aussi inclus un bouton « Surprise me » (« Surprends-moi ») qui devrait plaire aux indécis.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
De nombreuses questions en suspens
Sur le plan technique, Google dispose d’ores et déjà de tous les outils pour arriver à ses fins. Gemini 3.8 Flash TTS sait créer des voix à partir d’une description écrite. La firme a aussi promis une fonction de remixage pour ajuster la hauteur, l’accent ou le rythme d'une voix existante.
Les curieux qui veulent en savoir plus seront déçus car beaucoup de questions restent aujourd'hui sans réponse : la fonctionnalité sera-t-elle disponible dans tous les pays ? Sera-t-il possible de créer et de conserver plusieurs voix ? Pourra-t-on aussi accéder à ce niveau de personnalisation sur les enceintes et TV connectées ? Google n’a rien confirmé pour le moment.
Alors que 63 % des utilisateurs de Gemini passent par le mode vocal, cette fonction devrait, on s’en doute, rencontrer beaucoup de succès. Il ne reste plus qu’à espérer qu’elle soit déployée bientôt et qu'elle soit, bien sûr, disponible en langue française.