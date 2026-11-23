Visa annonce étendre son programme Agentic Ready aux commerçants et aux prestataires de paiement européens. Plus de 85 acteurs, dont Adyen, Stripe et Worldline, vont tester les achats réalisés par des agents IA, avant un prochain déploiement.
Le géant Visa a annoncé, ce lundi 23 novembre, l'extension de son programme Agentic Ready aux commerçants, aux prestataires de services de paiement et aux acquéreurs européens. Lancé en mars auprès des banques, ce dispositif doit préparer le réseau aux paiements initiés par des agents IA, ces assistants capables d'acheter pour le compte de leur utilisateur. Avec l'identification des agents, la sécurisation des transactions mais aussi les premiers retours de terrain, les participants disposent désormais d'un cadre commun pour passer aux tests réels.
Visa veut que les commerçants européens puissent vendre à des agents IA
La liste des premiers inscrits au programme a des airs de Gotha du paiement en ligne, avec des noms comme Stripe, Klarna, Barclaycard, Adyen, Checkout.com, Nexi… Côté français, on repère notamment Worldline, BPCE Merchant Services et HiPay. Tous reçoivent un cadre commun pour tester en conditions réelles l'identification des agents IA, leur authentification et le traitement des transactions qu'ils lancent. L'objectif, selon Mathieu Altwegg, responsable produits et solutions Europe de Visa est à l'origine de « tester des solutions concrètes ».
Visa détaille l'achat en quatre parties. D'abord, à l'entrée, le site doit reconnaître les agents de confiance pour les laisser passer, et s'inscrire dans l'Agentic Directory de Visa pour que ces agents puissent le trouver. Il doit ensuite rendre son catalogue lisible par les intelligences artificielles et les laisser composer un panier. Vient l'étape du paiement, avec des cartes « tokenisées ». Dans le détail, le vrai numéro de carte reste caché derrière un jeton, selon le principe de tokenisation, et le marchand doit accepter les achats sans création de compte client. La dernière marche, c'est l'après-vente. Chaque transaction doit pouvoir être rattachée à la carte d'origine, pour qu'un remboursement ou une contestation puisse aboutir.
Certains ont déjà pris de l'avance. Worldline assure avoir démontré l'été dernier que les paiements agentiques pouvaient « passer du concept à la réalité », avec des transactions de bout en bout sur plusieurs marchés européens. Chez Stripe, Kenny Wolf estime que les entreprises devraient pouvoir « vendre à des agents IA aussi facilement qu'elles vendent à des consommateurs ». La fintech va tester plusieurs façons d'identifier ces paiements, de renforcer le contrôle des commerçants et d'améliorer le taux d'autorisation, c'est-à-dire la part des transactions acceptées.
Commerce agentique : des tests, mais pas encore de date
Visa assure avoir conçu ce volet sur mesure pour l'Europe, un marché au tissu commercial très divers, où la sécurité, l'authentification et le contrôle des paiements par le consommateur font l'objet d'exigences fortes. Le cadre couvre les cartes grand public comme professionnelles, et prépare de futurs paiements entre entreprises initiés par des intelligences artificielles. La Visa Acceptance Platform complète le dispositif (lutte antifraude, gestion des litiges) pour traiter ces achats sans remplacer les infrastructures existantes.
Pour Adyen, le commerce agentique « ne pourra réussir qu'à travers une collaboration ouverte » entre tous les acteurs. Karan Katyal, responsable mondial du sujet chez le néerlandais, juge essentiel de « définir des standards clairs et opérationnels pour les transactions agentiques ». Ce volet prolonge le travail mené avec plus de 40 émetteurs de cartes européens. Visa, qui revendique plus de 140 participants dans le monde pour cette nouvelle phase, attend d'autres recrues tout au long de 2027.
Certains d'entre vous se demandent peut-être quand il sera possible de confier leur carte à un agent IA ? Aucune date n'est avancée, et ChatGPT Wallet, auquel Visa est associé, reste réservé aux États-Unis pour le moment. Visa a bien testé en France avec Revolut un paiement agentique validé par biométrie, mais ne dit pas qui paiera en cas d'achat contesté. Or, prévient Mathieu Altwegg, les consommateurs, commerçants et acteurs du paiement doivent « avoir confiance dans la sécurité et la fiabilité de ces nouvelles transactions ». Pour l'instant donc, l'agent IA fait ses classes chez les commerçants européens, avant, peut-être, de remplir un jour notre panier.