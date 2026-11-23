Visa détaille l'achat en quatre parties. D'abord, à l'entrée, le site doit reconnaître les agents de confiance pour les laisser passer, et s'inscrire dans l'Agentic Directory de Visa pour que ces agents puissent le trouver. Il doit ensuite rendre son catalogue lisible par les intelligences artificielles et les laisser composer un panier. Vient l'étape du paiement, avec des cartes « tokenisées ». Dans le détail, le vrai numéro de carte reste caché derrière un jeton, selon le principe de tokenisation, et le marchand doit accepter les achats sans création de compte client. La dernière marche, c'est l'après-vente. Chaque transaction doit pouvoir être rattachée à la carte d'origine, pour qu'un remboursement ou une contestation puisse aboutir.