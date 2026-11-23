Sur l'image, SNCF Connect entoure trois signaux d'alerte. Le premier est l'adresse réelle de l'expéditeur, cachée derrière son propre nom, avec une adresse en « ehsinc.org » qui n'a rien de ferroviaire, vous serrez d'accord. Le deuxième est la remise, si généreuse qu'elle en devient absurde, en théorie trop belle pour être vraie. Le dernier est le bouton lui-même, car c'est derrière lui que se cache le lien frauduleux, et c'est là que tout se joue. La pratique est bien connue, d'autres comme Doctolib en ont aussi récemment fait les frais avec un faux kit médical gratuit, avec à chaque fois une pincée d'urgence (72h seulement pour en profiter sur la campagne malveillante SNCF Connect), un zeste de générosité et un clic de trop.