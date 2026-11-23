Depuis quelques jours, SNCF Connect écrit à ses clients pour les mettre en garde contre les faux e-mails et SMS qui usurpent son identité et se matérialisent avec une arnaque à la carte Avantage. La compagnie appelle à la prudence.
Des faux e-mails et SMS aux couleurs de SNCF Connect circulent depuis quelques jours, ce qui a de nouveau poussé la plateforme de réservation de la SNCF à prendre la plume ces dernières heures, pour prévenir ses clients. Dans un message intitulé « Votre sécurité compte : soyons vigilants face aux fraudes » reçu dimanche 22 novembre, la compagnie liste les adresses qu'elle utilise réellement et dissèque une arnaque dont la promesse ferait saliver n'importe quel voyageur, avec une carte Avantage à -95 %. Elle rappelle ce qu'il vaut mieux garder en tête au moment d'ouvrir sa boîte de réception.
Un faux e-mail SNCF Connect plus vrai que nature
SNCF Connect le rappelle plutôt deux fois qu'une : la compagnie ferroviaire et ses différentes composantes ne vous demanderont jamais vos données personnelles, vos coordonnées bancaires ou vos identifiants, ni par mail, ni par SMS, ni par messagerie instantanée. Dans le cas de SNCF Connect, son aide en ligne ajoute à la liste votre numéro de sécurité sociale et le mot de passe de votre boîte mail. Un message qui réclame l'une de ces informations doit donc être considéré comme suspect par nature. Le problème, c'est que les escrocs soignent le tout, avec le logo officiel, les couleurs maison et les offres qui reprennent les produits de la compagnie.
Pour joindre l'exemple à la parole, la plateforme a glissé dans son courrier électronique la capture d'une campagne de phishing datée du 12 novembre. Le message s'affiche sous le nom « SNCF Connect » et contient un bandeau « Vente flash 72h », une photo de baignade estivale et une accroche qui promet « l'offre d'une vie », avec carrément 300 000 cartes Avantage et Liberté à -95 %. Il ne reste plus qu'à cliquer sur un gros bouton baptisé « Je fonce ».
Sur l'image, SNCF Connect entoure trois signaux d'alerte. Le premier est l'adresse réelle de l'expéditeur, cachée derrière son propre nom, avec une adresse en « ehsinc.org » qui n'a rien de ferroviaire, vous serrez d'accord. Le deuxième est la remise, si généreuse qu'elle en devient absurde, en théorie trop belle pour être vraie. Le dernier est le bouton lui-même, car c'est derrière lui que se cache le lien frauduleux, et c'est là que tout se joue. La pratique est bien connue, d'autres comme Doctolib en ont aussi récemment fait les frais avec un faux kit médical gratuit, avec à chaque fois une pincée d'urgence (72h seulement pour en profiter sur la campagne malveillante SNCF Connect), un zeste de générosité et un clic de trop.
Les cinq adresses à connaître pour démasquer les faux mails
Le premier réflexe que vous devez avoir consiste à vérifier l'adresse de l'expéditeur, et pas seulement le nom affiché, que n'importe qui peut usurper. Selon le mail, les envois légitimes se terminent par @mail.sncfconnect.com, @mail.sncf-connect.com, @info.sncf.com, @connect.sncf ou @service.sncf-connect.com. L'alerte de ce week-end venait d'ailleurs bien de l'une d'elles. Notons que la page d'aide du site SNCF, pourtant mise à jour ce lundi, n'en cite que quatre et oublie la dernière. Sur Gmail ou Yahoo Mail, le logo de SNCF Connect affiché à côté du message aide aussi à reconnaître les vrais envois.
Les liens méritent le même coup d'œil. Ceux de SNCF Connect mènent toujours vers sncf-connect.com, vers l'application ou vers ses comptes sur les réseaux sociaux, qui sont généralement reconnaissables à leur pastille bleue. La plateforme n'envoie jamais de lien de paiement par message privé, et elle met en garde contre de faux comptes sur les messageries Messenger et WhatsApp. Concernant les mails, sa page d'aide recense des objets bien choisis, du type « Offre de remboursement suite aux mouvements de grève » ou « Notification de remboursement suite à des troubles dans notre système informatique ». Autant de leurres redoutables quand on s'inquiète pour son billet.
En cas de doute, on n'ouvre pas, on ne clique pas, et on supprime. Pour signaler un e-mail suspect, SNCF Connect propose un formulaire dédié, « Signaler un e-mail frauduleux », accessible depuis sa page d'aide. Un SMS douteux, lui, se transfère gratuitement au 33700, le numéro national contre les spams. Et le service client reste joignable 7j/7 via l'application, les réseaux sociaux ou par téléphone. Mieux vaut perdre trente secondes que ses identifiants, non ?