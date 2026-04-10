Vous venez de valider votre réservation d'hôtel sur Booking.com, l'esprit déjà à mi-chemin vers vos prochaines vacances, quand un message arrive avec votre nom, vos dates, tous les bons détails. Sauf que derrière cette façade parfaitement crédible se planquent des cybercriminels, qui ont piraté la plateforme pour accéder à aux vraies données de réservation. Leur but étant de rediriger les voyageurs vers un faux site et leur soutirer leurs coordonnées bancaires, alerte le spécialiste cyber Norton.