Le schéma le plus répandu, c'est évidemment l'offre avec une promotion extravagante, du genre réduction de 95% sur la Carte Avantage, valable 48 heures, avec un bouton bien visible pour en profiter tout de suite. Le but est de vous pousser à cliquer dans la précipitation, sans vérifier. Certains messages sont plus insidieux et misent sur la compassion en évoquant une grève ou des perturbations récentes, pour vous promettre un remboursement. En échange, on vous demandent de saisir vos coordonnées bancaires.